حصاد الحكام المصريين في 45 ظهور بكأس أمم إفريقيا 2023

الأحد، 11 فبراير 2024 - 18:39

كتب : بسام أبو بكر

محمود عاشور

كتب الحكم المصريين مشاركة مميزة في كأس أمم إفريقيا 2023 تكللت بتواجد محمود عاشور حكم لتقنية الفيديو في نهائي البطولة.

وتُختتم أمم إفريقيا 2023 اليوم الأحد، بمواجهة نيجيريا ضد كوت ديفوار.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة 7 حكام مصريين هم:

حكم ساحة: أمين عمر - محمد معروف - محمد عادل

حكم مساعد: أحمد حسام طه - محمود أبو الرجال

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور - محمود البنا

ويقدم لكم FilGoal.com حصاد التحكيم المصري في أمم إفريقيا 2023

وشهد الافتتاح تواجد 6 حكام مصريين بين كوت ديفوار وغينيا بيساو وغياب محمد عادل فقط.

أمين عمر: 4 مباريات بواقع 3 مباريات حكم ساحة و1 حكم رابع.

محمد عادل: 5 مباريات بواقع 3 مباريات حكم ساحة و2 حكم تقنية فيديو مساعد.

محمد معروف: 3 مباريات بواقع 2 حكم رابع و1 حكم ساحة.

محمود عاشور: 11 مباراة بواقع 9 حكم تقنية فيديو و2 حكم تقنية فيديو مساعد.

محمود البنا: 6 مباريات بواقع 3 حكم تقنية فيديو مساعد و2 حكم تقنية فيديو و1 حكم رابع.

محمود أبو الرجال: 8 مباريات بواقع 3 مباريات حكم مساعد و3 حكم تقنية فيديو مساعد و2 حكم تقنية فيديو ثانٍ.

أحمد حسام طه: 8 مباريات بواقع 5 مباريات حكم مساعد و3 حكم مساعد احتياطي.

وارتفع عدد الحكام المصريين من 5 في نسخة 2021 إلى 7 في نسخة 2023.

حيث تواجد في 2021 كل من أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وتواجد اسم محمد عادل في القائمة النهائية رغم عدم تواجده في القائمة المبدئية للحكام في البطولة.

وانتقل محمود البنا من قائمة حكام الساحة في القائمة المبدئية إلى حكم فيديو في القائمة النهائية.

محمود عاشور محمد معروف أمم إفريقيا حكام محمود البنا أمين عمر أحمد حسام طه محمود أبو الرجال
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