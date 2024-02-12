عودة الدوري المصري.. جدول مباريات الجولة 12

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - دوري النيل

تستأنف مباريات الدوري المصري من جديد عقب ختام منافسات أمم إفريقيا والتي حصدت لقبها كوت ديفوار.

ويعود الدوري المصري بإقامة الجولة 12، وتم تأجيل 16 مباراة حتى الآن.

وكانت آخر مباراة أقيمت من الدوري المصري يوم 1 يناير الماضي بالجولة الحادية عشر.

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وتأتي مباريات الجولة 12 كالآتي:

الثلاثاء 13 فبراير

الجونة × المصري (4:00 مساء) استاد برج العرب

سموحة × البنك الأهلي (7:00 مساء) استاد الإسكندرية

الأربعاء 14 فبراير

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش (4:00 مساء) استاد الإسكندرية

المقاولون العرب × إنبي (4:00 مساء) استاد المقاولون العرب

زد × بيراميدز (7:00 مساء) استاد القاهرة

الخميس 15 فبراير

بلدية المحلة × مودرن فيوتشر (4:00 مساء) استاد غزل المحلة

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا (7:00 مساء) استاد الإسماعيلية

مؤجلات

الأهلي × الداخلية

الزمالك × فاركو

الدوري المصري الجولة 12
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