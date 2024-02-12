جوارديولا: لا نطلب من هالاند تسجيل الأهداف

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي ضد إيفرتون

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا يمارس الضغوط على إيرلينج هالاند لتسجيل الأهداف، فقط يلطب من الفريق أن يلعب بالطريقة المعتادة.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا نمارس الضغوط على هالاند ونطلب منه تسجيل الأهداف ولكن نقول إننا نفعل ما يجب أن نفعله والباقي سيأتي بشكل طبيعي".

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وأضاف "هالاند تكيف بشكل جيد بعد انضمامه لنا، لدينا هنا لاعبون رائعون يستقبلون اللاعبين الجدد ويدخلونهم في الأجواء".

وواصل "قمنا بعمل جيد في دور المجموعات والآن عدنا إلى العمل في هذه المسابقة، نحن نحترم الخصم ونحتاج إلى نتيجة جيدة قبل العودة للعب في مانشستر".

وأتم تصريحاته "أكن احتراما كبيرا لنادي كوبنهاجن، قلت للاعبين هذا الصباح عليكم الاستعداد ذهنيا والاستعداد للمعاناة، ستكون مباراة صعبة للغاية بنسبة 100%، وعادة لا يكذب علي حدسي".

جوارديولا دوري أبطال أوروبا هالاند
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