انتهت في الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(3) تشيلسي

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 95 رصاصة الرحمة من إنزو

ق 93 جووووول جالاجر مجددا

ق 48 جوووول التعادل من كونور جالاجر بعد تمريرة من مالو جوستو

ق 46 كريستوفر نكونكو بدلا من نوني مادويكي

ق 30 جووووول جيفرسون ليرما يسجل الأول لبالاس

بداية المباراة

نيكولاس جاكسون الدوري الإنجليزي تشيلسي
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