تقرير: كورينثيانز ينجح في ضم إيجور كورونادو

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

إيجور كورنادو - الاتحاد - الأهلي

أنهى كورينثيانز كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع إيجور كورونادو لاعب اتحاد جدة، حسب شبكة UOL البرازيلية.

قبل أيام، أعلن نادي اتحاد جدة إنهاء تعاقده مع إيجور كورنادو لاعب الفريق بالتراضي.

بحسب التقرير، سيصل لاعب الوسط المهاجم إلى البرازيل بداية الأسبوع الحالي للخضوع للكشف الطبي مع كورينثيانز.

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وأوضح التقرير أن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالفريق البرازيلي لمدة عامين، حتى ديسمبر 2025.

لم يلعب إيجور كورونادو البالغ من العمر 31 عامًا مطلقًا في البرازيل. إذ بدأ مسيرته الاحترافية في إنجلترا مع فريق إم كيه دونز، ثم قام بجولة في سويسرا ومالطا وإيطاليا والإمارات والسعودية.

ويأتي رحيل كورنادو من اتحاد جدة لضرورة قيد 8 محترفين أجانب فقط في قائمة الاتحاد في ظل امتلاكه لعشرة أجانب.

صاحب الـ 31 عاما انضم للاتحاد في 2021 قادما من الشارقة الإماراتي.

كورنادو لعب 71 مباراة بقميص الاتحاد وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 32.

وتوج كورنادو برفقة الاتحاد بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

إيجور كورنادو كورنثيانز اتحاد جدة
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