مدافع مانشستر يونايتد: الانتصارات المتتالية تمنحنا الثقة

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

هدف ديوجو دالوت مع مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست

يؤمن ديوجو دالوت مدافع مانشستر يونايتد أن الانتصارات المتتالية ستزيد ثقة فريقه فيما تبقى من الموسم.

وأرسل دالوت تمريرة عرضية متقنة إلى سكوت مكتوميناي ليسجل برأسه هدف الفوز على أستون فيلا قبل 4 دقائق من نهاية مباراة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال دالوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عملنا بكل جد وقوة معا خلال الأسبوع الذي سبق لقاء أستون فيلا".

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وأضاف "حتى لو استقبلنا الأهداف، علينا فقط أن نحافظ على تركيزنا ونواصل اللعب بشكل جيد، وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

وتابع "بعد أن استقبلنا الهدف، كنا هادئين ومتماسكين وحاولنا العثور على المساحات المناسبة وهذا ما قادنا إلى تسجيل هدف الفوز".

وشدد "الانتصارات المتتالية تمنحنا الثقة. الأهم في تلك المباراة هو احتفالنا مع الجماهير في النهاية".

وحقق يونايتد فوزه الخامس في مبارياته الـ6 الأخيرة بمختلف المسابقات.

وواصل البرتغالي "سنستمتع بهذا الفوز لأننا نستحقه ونتطلع إلى الأمام ونستعد لمواجهة لوتون تاون".

وأكمل "أنا سعيد حقًا بالنتيجة. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، كما كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا كفريق من أجل الحفاظ على الزخم الذي اكتسبناه مؤخرًا".

واستمر دالوت "الجماهير كانت متحمسة للغاية، ونحن سعداء لأننا تمكننا من منحهم تلك السعادة التي يستحقونها".

وتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

تقدم راسموس هويلوند في الدقيقة 17، وتعادل دوجلاس لويز في الدقيقة 67، ليقتنص سكوت مكتوميناي الفوز في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 41 نقطة في المركز السادس بالفوز الثالث على التوالي.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 46 نقطة في المركز الخامس.

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