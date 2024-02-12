دياب يرد على تصريحات عامر حسين حول صعوبة إنهاء الدوري يوم 30 يوليو

رد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على تصريحات عامر حسين حول صعوبة إنهاء الدوري المصري في موعده المعلن يوم 30 يوليو.

وقال دياب عبر قناة DMC: "إن شاء الله سينتهي في موعده ولو اختلف الأمر سيكون حول أيام قليلة فقط ومستعد للحساب على هذا الكلام وهو يقول هذا الكلام فقط بسبب المستجدات وسيتم إعلان الجدول بالكامل حتى الأسبوع الـ 30 خلال 48 ساعة وسنترك آخر 4 أسابيع من أجل صراع الهبوط".

وأضاف "اتحاد الكرة كمجموعة لم ينجح مع كامل احترامي لأشخاصهم ولكن في النهاية الأمر يتعلق بالعمل الجماعي وكان هناك العديد من الإخفاقات التي وقعوا بها بشكل جماعي كان أكثر من النجاحات".

وقال عامر حسين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حتى الأسبوع الماضي كنا نعمل على إنهاء الموسم الكروي في 30 يوليو".

وأضاف "ولكن فوجئنا بالاتحاد الإفريقي يعلن موعد مباراتي الأهلي ضد شباب بلوزداد يومي 16 و23 خارج مصر وطبقا للائحة تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش".

وأردف "اتحاد الكرة يعلم بمواعيد مباريات بطولات إفريقيا من الأندية التي يتم إخطارها أولا أو من تعيينات الحكام وهذا الأمر يؤثر على وضع جدول المباريات المحلية".