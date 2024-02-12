جوائز أمم إفريقيا - ساحر البعث.. إيميرس فاي أفضل مدرب في البطولة

ومن غيره؟ فاز إيميرس فاي مدرب كوت ديفوار بجائزة أفضل مدرب في كأس أمم إفريقيا 2023، وهو لم يكن مديرا فنيا وقت بداية البطولة حتى!

البلد المضيف بدأت مسيرته بالفوز على غينيا بيساو 2-0، ثم الخسارة أمام نيجيريا 1-0، حتى هنا لا توجد مشكلة، ولكن الكارثة التي وقعت أمام غينيا الاستوائية بالخسارة 4-0 كانت القشة.

قرر الاتحاد الإيفواري إقالة المدرب الفرنسي جان لوي جاسيه على الفور، وتولى فاي المهمة في مواجهة السنغال حامل اللقب.

المهمة الأولى التي توقع الجميع فيها نهاية مأساوية لصاحب الأرض، تحولت إلى عبور شاق بركلات الترجيح.

وبعد فوز مثير على مالي في ربع النهائي، وهدف في شباك الكونغو الديمقراطية بنصف النهائي حسم العبور، تمكن الأفيال من العودة في النهائي من التأخر بهدف إلى الفوز على نيجيريا 2-1.

بطولة تاريخية بكل المقاييس، كتبت التتويج الثالث في تاريخ كوت ديفوار بعد 1992 و2015، لتتساوى مع نيجيريا التي فقدت فرصة اللقب الرابع.