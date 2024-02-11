تين هاج: إصابة شو مضرة بالفلسفة.. وهذه مستجداتها

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن حالة إصابة لوك شو في المباراة أمام أستون فيلا والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحاته لسكاي سبورتس بعد المباراة: "التغيير أتى كإجراء احترازي. لقد اشتكى اللاعب ورفضنا المخاطرة بسبب إصاباته في الماضي".

وأضاف "سنرى كيف حاله في الأيام المقبلة. خسارته ليست في صالحنا والكل يعرف فلسفتي في امتلاك لاعب أيسر القدم في قلب الدفاع الأيسر والظهير الأيسر".

وأوضح "سنضطر للتنازل في تلك الحالة وهذا ليس في صالحنا".

وأكمل "نحتاج لمواصلة الحفاظ على النسق لأننا وضعنا أنفسنا في هذا الوضع، ولكن الجائزة ستكون في نهاية الموسم".

وتابع تين هاج "نحن في شهر فبراير ولا تزال أمامنا عدة مباريات في طريق طويل للتحسن".

واختتم "لا توجد مباريات سهلة ولا يمكننا الاسترخاء. يجب أن نواصل التحسن".

وتقدم راسموس هويلوند في الدقيقة 17، وتعادل دوجلاس لويز في الدقيقة 67، ليقتنص سكوت مكتوميناي الفوز في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 41 نقطة في المركز السادس بالفوز الثالث على التوالي.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 46 نقطة في المركز الخامس.