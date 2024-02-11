مكتوميناي يقلب رقصة لويز.. أونانا بطل فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

تقدم راسموس هويلوند في الدقيقة 17، وتعادل دوجلاس لويز في الدقيقة 67، ليقتنص سكوت مكتوميناي الفوز في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 41 نقطة في المركز السادس بالفوز الثالث على التوالي.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 46 نقطة في المركز الخامس.

أونانا..

البداية القوية أتت في الدقيقة 13 بتسديدة من راسموس هويلوند أبعدها الدفاع إلى ركنية.

وفي الدقيقة 17 من ركنية أخرى، أرسل برونو فيرنانديز الكرة ليحولها هاري ماجواير بالرأس إلى تمريرة أنهاها هويلوند بقدمه في المرمى.

وهنا بدأ تألق الحارس أندريه أونانا في إحباط عودة الفيلانز، حيث تصدى لكرة من جون ماكجين في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 25 حاول أولي واتكينز ليتصدى أونانا مجددا.

وحاول جاكوب رامسي في الدقيقة 28 ولكن الكرة مرت بجوار القائم، واستمرت المحاولات حتى انتهى الشوط بتقدم الشياطين الحمر.

رقصة ناقصة

مع انطلاق الشوط الثاني خرج لوك شو وحل فيكتور لينديلوف بدلا منه.

وفي الدقيقة 48 سدد واتكينز مجددا ولكن تصدى أونانا مرة أخرى.

وترك بوباكار كامارا موقعه اضطراريا حيث حل موسى ديابي بدلا منه في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 67 سدد كليمون لونجليه كرة تصدى لها أونانا ولكن بعد العودة والمتابعة بالتمرير وصلت إلى دوجلاس لويز ليسجل ويرقص أمام أونانا في احتفاله.

وحل سكوت مكتوميناي بدلا من ماركوس راشفورد في الدقيقة 73، لينقلب احتفال لويز عليه، حيث سدد ليتصدى أونانا مرة أخرى في الدقيقة 77، ويحسم مكتوميناي المباراة بالهدف الثاني برأسية بعد تمريرة من ديوجو دالوت.

وحل المغربي سفيان أمرابط رفقة جوني إيفانز بدلا من كوبي ماينو وجوني إيفانز.