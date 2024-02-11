مويس بعد السداسية: أتحمل المسؤولية ولكن اللاعبون لهم دور.. ولهذا لم أحتفل كثيرا بالفوز على أرسنال

أبدى ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد امتعاضه من أداء لاعبيه في الخسارة أمام أرسنال بستة أهداف دون رد.

وقال مويس في تصريحاته بعد المباراة: أنا أتحمل المسؤولية. أنا من يختار الفريق ولكن على اللاعبين تحمل مسؤوليتهم أيضا".

وأضاف "إذا لم تقُم بالتدخلات ولم نفُز بالرأسيات وما إلى ذلك.. هذه الأشياء جزء من عملك".

وأوضح "سيأخذ الأمر بعض الوقت وسنرى ما إن كنت سأتمكن من إصلاح الوضع".

وأكمل "بالطريقة التي سارت بها المباراة، تسجيل ديكلان رايس لم يكن مفاجئًا بل العكس، إن لم يسجل كان الأمر ليصبح مفاجأة أكبر".

وواصل "لم نحتفل كثيرا حين فزنا على أرسنال لأننا نعلم أننا سنواجهه مرة أخرى، ولكن إن منحتني 3 نقاط أمامهم قبل بداية الموسم سأقبل بذلك".

ويواصل مويس تعميق رقمه القياسي السلبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مويس قد صار المدرب الأكثر تعرضا للهزيمة في البريميرليج بخسارة الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد، ليصل إلى الهزيمة رقم 239.

وسداسية أرسنال رفعت هذا الرقم إلى 240 هزيمة.

ولم يحقق وست هام أي فوز في آخر 5 مباريات بالدوري، بواقع 3 تعادلات متتالية مع برايتون وشيفيلد وبورنموث، وهزيمتين أمام مانشستر يونايتد 3-0 وأرسنال 6-0.