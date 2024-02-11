أرتيتا: علينا أن نبني على اللحظة التي نمر بها للنجاح

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن على فريقه البناء على اللحظات الجيدة التي يمر بها خلال الفترة الحالية.

وحقق أرسنال الفوز على وست هام بستة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "سعيد جدا بالطريقة التي لعب بها الفريق وبتحقيق فوز كبير بملعب صعب وهذا يخبرنا بكيفية لعب الفريق اليوم".

وتابع "الآن نحن نمر بلحظات جيدة ويجب أن نبني وأن نحافظ عليها، الفريق بدأ المباراة بشكل قوي وتمكنا من تصحيح النتيجتين السابقتين ضدهم".

وشدد "علينا أن نتحدث عن ثبات مستوى ساكا وخصوصا في عمره الحالي وما فعله في آخر موسمين أو ثلاثة، من الصعب العثور على وصف له وهو مهم جدا بالنسبة لنا".

وأضاف "من الصعب جدا أن تلعب ضد فريقك القديم ولكن الجماهير عاملت ديكلان رايس بشكل جيد وصفقوا له أثناء تنفيذ الركنية وهو يحب ذلك النادي وأعرف ما يعنيه له اللعب ضده".

وأتم "يجب أن نتشارك الأهداف والرغبة والالتزام من أجل أن تحدث الأشياء التي نريدها".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 52 في المركز الثالث بفارق بالتساوي مع مانشستر سيتي في كل شيء حتى فارق الأهداف.