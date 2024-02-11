من كان يضرب لهم دمرت قذائفه حصونهم.. رائعة رايس تزين فوز أرسنال على وست هام بسداسية

الأحد، 11 فبراير 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

هدف ديكلان رايس في وست هام

حقق أرسنال فوزا كبيرا على وست هام بستة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 52 في المركز الثالث بفارق بالتساوي مع مانشستر سيتي في كل شيء حتى فارق الأهداف.

سجل سداسية أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا الذي أحرز هدفين، وويليام ساليبا، وجابرييل ميجاليس، وديكلان رايس، ولياندرو تروسارد.

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رايس لاعب وست هام السابق سجل هدفا رائعا وصنع هدفين لأرسنال في المباراة.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي.

أحداث المباراة

بدأ أرسنال المباراة ضاغطا لتسجيل الهدف الأول ولكن وست هام كان صاحب المبادرة الأولى الحقيقية بتسديدة من جارود بوين تصدى لها ديفيد رايا.

وتألق ألفونسو أريولا في التصدي لتسديدة قوية من تروسارد في الدقيقة الـ 23.

وتقدم أرسنال عن طريق ساليبا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 32 برأسية مستغلا ركنية نفذها ديكلان رايس.

وأهدر بوكايو ساكا فرصتين لتسجيل الهدف الثاني قبل أن يحصل على ركلة جزاء سجلها بنفسه في الدقيقة الـ 38.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل تروسارد الهدف الرابع بعد تمريرة من مارتن أوديجارد.

في الشوط الثاني سجل ساكا الهدف الخامس في الدقيقة الـ 63 بتسديدة في الزاوية الضيقة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط سجل رايس الهدف السادس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 67 مشاركة محمد النني بدلا من رايس ليسجل المشاركة الخامسة له هذا الموسم.

وكاد النني أن يسجل في الدقيقة الـ 81 بتسديدة قوية ولكن كرته جاءت فوق المرمى، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بستة أهداف.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 52 في المركز الثالث بفارق بالتساوي مع مانشستر سيتي في كل شيء حتى فارق الأهداف.

أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
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