من كان يضرب لهم دمرت قذائفه حصونهم.. رائعة رايس تزين فوز أرسنال على وست هام بسداسية

حقق أرسنال فوزا كبيرا على وست هام بستة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 52 في المركز الثالث بفارق بالتساوي مع مانشستر سيتي في كل شيء حتى فارق الأهداف.

سجل سداسية أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا الذي أحرز هدفين، وويليام ساليبا، وجابرييل ميجاليس، وديكلان رايس، ولياندرو تروسارد.

رايس لاعب وست هام السابق سجل هدفا رائعا وصنع هدفين لأرسنال في المباراة.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي.

📋النني على دكة البدلاء، واستمرار غياب جيسوس.. وتروسارد أساسي في تشكيل أرسنال. 📋 قدوس ووارد براوس وبوين في هجوم وست هـام.#في_إنجلترا pic.twitter.com/bTyQDDH3N2 — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2024

أحداث المباراة

بدأ أرسنال المباراة ضاغطا لتسجيل الهدف الأول ولكن وست هام كان صاحب المبادرة الأولى الحقيقية بتسديدة من جارود بوين تصدى لها ديفيد رايا.

وتألق ألفونسو أريولا في التصدي لتسديدة قوية من تروسارد في الدقيقة الـ 23.

وتقدم أرسنال عن طريق ساليبا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 32 برأسية مستغلا ركنية نفذها ديكلان رايس.

وأهدر بوكايو ساكا فرصتين لتسجيل الهدف الثاني قبل أن يحصل على ركلة جزاء سجلها بنفسه في الدقيقة الـ 38.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل تروسارد الهدف الرابع بعد تمريرة من مارتن أوديجارد.

في الشوط الثاني سجل ساكا الهدف الخامس في الدقيقة الـ 63 بتسديدة في الزاوية الضيقة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط سجل رايس الهدف السادس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 67 مشاركة محمد النني بدلا من رايس ليسجل المشاركة الخامسة له هذا الموسم.

وكاد النني أن يسجل في الدقيقة الـ 81 بتسديدة قوية ولكن كرته جاءت فوق المرمى، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بستة أهداف.

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الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 52 في المركز الثالث بفارق بالتساوي مع مانشستر سيتي في كل شيء حتى فارق الأهداف.