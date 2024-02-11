التشكيل – هويلوند يقود هجوم يونايتد أمام أستون فيلا

الأحد، 11 فبراير 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

دفع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمهاجم راسموس هويلوند في تشكيل فريقه الأساسي ضد أستون فيلا.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

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المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – رافاييل فاران – هاري ماجواير – لوك شاو

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كوبي ماينو

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند – أليخاندرو جارناتشو

بينما جاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مات كاش – كليمينت لانجليت – دييجو كارلوس – أليكس مورينو

الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – جاكوب رامزي – أبو بكر كامارا

الهجوم: ليون بايلي – أولي واتكينز

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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