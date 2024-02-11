فيليبس: جوارديولا أثر سلبا على ثقتي.. وعائلتي شعرت بالحزن بسببه

كشف كالفين فيليبس لاعب وست هام الحالي ومانشستر سيتي السابق أن بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي أثر على ثقته في نفسه بالسلب.

وقال فيليبس لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "عندما قال جوارديولا إنني أعاني من زيادة الوزن، كان على حق في ذلك، ولكن هناك طرقا مختلفة لقول ذلك".

وأضاف "لم أختلف مع ذلك، لكن من الواضح أن الأمر أثر سلبا على ثقتي بنفسي".

وتابع "لم تكن عائلتي سعيدة بذلك أيضا وخاصة والدتي، يمكن للناس أن يقولوا إن الوزن الزائد هو 10 كيلو جرام، كان وزني أكثر بمقدار كيلو ونصف جرام عن الوزن المستهدف".

وواصل "كان جوارديولا محبطا لأنني لم أعود إلى التدريب مبكرا بعد كأس العالم، ولكن كان هناك سوء فهم بيني وبين الموظفين في سيتي".

وشدد "لقد قيل لي أن أعود في تاريخ معين، وكنت سأعود قبل هذا التاريخ لأنني لم ألعب كثيرا مع إنجلترا خلال البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت قد تعافيت من إصابة في الكتف، لذا أراد بيب أن أحضر في اليوم التالي عقب انتهاء البطولة حتى أتمكن من المشاركة في المباريات الودية، لكن لم أحصل على هذه المعلومات، لو طلب مني أن أكون هناك كنت سأنفذ ذلك".

وانتقل فيليبس إلى وست هام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء في عقد لاعب الوسط الإنجليزي يبلغ 40 مليون جنيه استرليني.