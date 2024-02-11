انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(6) أرسنال

الأحد، 11 فبراير 2024 - 15:54

كتب : FilGoal

رد فعل ساكا بعد إهدار ركلة الجزاء مع أرسنال ضد وست هام

يحل أرسنال ضيفا على وست هام ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما وست هام ثامنا بـ 36 نقطة.

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نهاية المباراة

ق81. تسديدة من النني فوق المرمى.

ق76. محمد النني يشارك بدلا من رايس.

ق65. الهدف السااااادس لأرسنال عن طريق رايس بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق63. جووووول خامس عن طريق ساكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووووول تروسارد يسجل الرابع

ق43 جووووووول جابرييل

ق41 جووووووول ساكا من ركلة جزاء

ق38 ركلة جزاء لساكا

ق36 ساكا يهدر مجددا

ق35 ساكا يهدر فرصة محققة للتسجيل

ق32 جووووووول ساليبا

ق23 تسديدة رائعة من تروسارد لكن أريولا يتألق

ق22 رأسية تروسارد أعلى العارضة

ق19 تسديدة من بوين ولكن سهلة في يد رايا

ق10 ضغط من أرسنال بحثا عن الأول

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال وست هام
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