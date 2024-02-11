متحف أمم إفريقيا - المدربون المتوجون مع منتخب مصر

الأحد، 11 فبراير 2024 - 15:07

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

توج منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا سبع مرات من قبل عن طريق خمسة مدربين.

وافتتح مراد فهمي سجل تتويج منتخب مصر في نسخة 1957.

بينما المجري بال تيتكوس كان ثاني المتوجين باللقب مع المنتخب وأول مدير فني أجنبي في نسخة 1959.

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وحقق الإنجليزي مايكل سميث لقب أمم إفريقيا 86 ليصبح الأجنبي الثاني والأخير والمدرب الثالث الذي يحصد اللقب مع مصر.

وبعد 12 عاما نجح محمود الجوهري في حصد لقب إفريقيا مع منتخب مصر مجددا بنسخة 98.

بينما نجح حسن شحاتة في تحقيق الثلاثية خلال الفترة من 2006 وحتى 2010.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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منتخب مصر حسن شحاتة متحف أمم إفريقيا
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