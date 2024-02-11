متحف أمم إفريقيا - المدربون المتوجون مع منتخب مصر

توج منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا سبع مرات من قبل عن طريق خمسة مدربين.

وافتتح مراد فهمي سجل تتويج منتخب مصر في نسخة 1957.

بينما المجري بال تيتكوس كان ثاني المتوجين باللقب مع المنتخب وأول مدير فني أجنبي في نسخة 1959.

وحقق الإنجليزي مايكل سميث لقب أمم إفريقيا 86 ليصبح الأجنبي الثاني والأخير والمدرب الثالث الذي يحصد اللقب مع مصر.

وبعد 12 عاما نجح محمود الجوهري في حصد لقب إفريقيا مع منتخب مصر مجددا بنسخة 98.

بينما نجح حسن شحاتة في تحقيق الثلاثية خلال الفترة من 2006 وحتى 2010.

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