هالاند: هذا هو الفارق بين دي بروين وباقي اللاعبين.. وفترة الإصابة غيرت طريقة تفكيري 

الأحد، 11 فبراير 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

هالاند يحتفل بهدفه في تشيلسي

أوضح إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الفارق بين زميله كيفن دي بروين وباقي اللاعبين في الفريق.

هالاند الذي غاب لعدة أسابيع بسبب الإصابة سجل هدفين قاد بهما سيتي للفوز 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنه شعور رائع، أن تلعب بشكل جيد وعلى ملعبك، بالطبع شعور جيد، وأيضًا الشعور جيد في الفوز بالمباراة".

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وأكمل "كنت أتدرب على قدمي اليمنى خلال الأسابيع الماضية، أحب الركض نحو المرمى، كان يجب أن أفعل ذلك أمام برينتفورد، وفعلت ذلك ضد إيفرتون، أمر جيد، لأنه يظهر التحسن".

وواصل "غيرنا بعض الأمور الصغيرة بين الشوطين، بعض التفاصيل من أجل المواصلة على نفس الإيقاع العالي، لأنهم كانوا سيتعبون، حصلنا على الفرص وسجلنا وفزنا، هذا هو أهم شيء".

وأضاف "الغياب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة كان مزعجا، لا أحب ذلك، ولكن هذا يجعلك تقدر أكثر الذهاب إلى التدريب كل يوم، وتقدر الاجتماعات قبل المباريات، وتوتر الأعصاب قبل كل مباراة، هذا يجعلك تفكر بشكل مختلف".

وشدد الدولي النرويجي "الآن أقدر الذهاب إلى المباريات كل يوم كثيرًا، لأنني أدرك كيف الشعور دون ذلك".

هدف هالاند الثاني في المباراة، والـ16 في الدوري، جاء بعد تمريرة رائعة من دي بروين الذي أسهب هالاند في الإشادة به.

وأشار "أحاول الركض بنفس الشكل مع الجميع، ولكن مع دي بروين أعرف جيدًا بأنني سأحصل على الكرة بشكل مثالي، أعرف أن الكرة ستأتي".

وتابع "يمكنك أن ترى بأنني لم أنظر حتى للكرة لمدة ثانيتين عندما كانت معه، لأنني كنت أركز على الركض باتجاه المرمى".

وأتم "هذا هو الفارق، ليس بالأمر السيء تجاه باقي اللاعبين، ولكن اختلاف صغير بأنني أعرف بأن الكرة ستصل".

وانفرد هالاند بصدارة جدول ترتيب الهدافين بوصوله للهدف رقم 16 ليفض الشراكة مع محمد صلاح الذي سجل 14 هدفا.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 52 ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول، لكن الأخير استعاد القمة بفوزه على بيرنلي لاحقا.

مانشستر سيتي إيفرتون كيفن دي بروين إرلينج هالاند
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