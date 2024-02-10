أحمد موسى: شعب نيجيريا يستحق "الوحدة" الناتجة عن التتويج بأمم إفريقيا

أبدى أحمد موسى أحد أقدم اللاعبين في قائمة منتخب نيجيريا استعداد رفاقه لمهمة خوض نهائي كأس أمم إفريقيا ضد البلد المضيف كوت ديفوار.

وقال موسى في المؤتمر الصحفي: ""نركز بشدة كمنتخب وسنظهر قدراتنا كما هو متوقع".

وأضاف "نحن مستعدون كمنتخب لتحقيق ما هو مطلوب منا عند الجماهير".

وأوضح "أهم شيء بالنسبة لنا هو التتويج باللقب، لأننا نحن من يستحق أكثر حتى الآن للتتويج بها".

واختتم "يستحق المجتمع النيجيري السعادة والوحدة التي تأتي بعد أن نصبح أبطال كأس أمم إفريقيا".

وتوج موسى بالبطولة مع نيجيريا في 2013.

وتقام المباراة النهائية غدا الأحد 11 فبراير 2024 بين نيجيريا والبلد المضيف كوت ديفوار.

ويسعى منتخب كوت ديفوار لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد 1992 و2015.

فيما تسعى نيجيريا للتساوي مع غانا عند 4 ألقاب، بعد تتويجها في 1980 و1994 و2013.