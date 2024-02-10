هالر: الخسارة أمام نيجيريا في المجموعات لا تعني شيئا.. وهذا ما منحني قوة العودة

أبدى سيباستيان هالر مهاجم كوت ديفوار اعتقاده أن فوز نيجيريا على بلاده في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا لا علاقة له بالمباراة النهائية التي تجمع بين نفس الطرفين.

وفازت نيجيريا في مباراة المجموعات بهدف دون رد.

وقال هالر في المؤتمر الصحفي: "هناك فرق بين مباراة دور المجموعات، ومباراة النهائي. حقيقة أننا واجهنا بعضنا البعض بالفعل هي ميزة لكلا المنتخبين في رأيي".

وأضاف "أتوقع مباراة صعبة، نعرف كيف نلعب مع النيجيريين، الأمر متروك لنا لخلق المشاكل لهم وكسر الخطوط وصنع المساحات".

وأوضح "ليس لدينا الكثير لنخسره، الأمر متروك لنا لتقديم كل ما لدينا".

وأكمل "عزز مشوارنا الصعب روابطنا داخل المجموعة. لقد مرت كوت ديفوار بأحداث جعلتها أقوى".

وواصل هالر "عندما نكون على أرضية الميدان، تكون لدينا المزيد من الخيارات، وكان علينا أن ننظر إلى بعضنا البعض والمضي قدما".

وعن غيابه في بداية البطولة قال: "لم يكن الأمر سهلا كل يوم. هناك الكثير من الأسئلة التي تواجهنا والكثير من الشك".

واختتم "مع ذلك، كنت محظوظا لوجود عائلتي وزملائي في المنتخب. لقد عدت ببساطة إلى العمل، ورأيت كل جهود زملائي في الملعب، مما منحني القوة للقيام بالمهمة".

وتقام المباراة النهائية غدا الأحد 11 فبراير 2024 بين نيجيريا والبلد المضيف كوت ديفوار.

ويسعى منتخب كوت ديفوار لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد 1992 و2015.

فيما تسعى نيجيريا للتساوي مع غانا عند 4 ألقاب، بعد تتويجها في 1980 و1994 و2013.