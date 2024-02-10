بعد تصريحاته عن رحيله.. توني: مدربي لا يريدني

يرى إيفان توني لاعب فريق برينتفورد أن مدربه توماس فرانك لا يريده في الفريق.

وتحدث المدير الفني الدنماركي في حوار بلغته الدنماركية منذ أيام وقال إن المهاجم الإنجليزي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وقال توني في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية: "الآن أنا لاعب لبرينتفورد لكن لا أحد يستطيع توقع المستقبل".

وأضاف "بغض النظر عما سيحدث فتركيزي الرئيسي مع برينتفورد بتسجيل الأهداف وضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "أرى أن مدربي لا يريدني وقال ما قاله، لكن أستطيع أن أجعل الأندية تأتي لتتعاقد معي".

رد فرانك

رد فرانك على تصريحات توني قائلا: "يجب أن تكون على دراية بالترجمة طوال الوقت، ترجمة جوجل ليست الأفضل دائما".

وأكمل "أنا أحب أن يبقى توني هنا للأبد، الحقيقة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل، وأعتقد أنه منفتح للغاية للرحيل إلى فريق قوي في المستقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "يوجد بضعة سيناريوهات بأنه يرحل في الصيف أو في الشتاء أو يبقى حتى نهاية عقده، من الرائع رؤيته يلعب لفريق كبير".

ومنذ عودة توني من الإيقاف بسبب المراهنات لعب 4 مباريات وسجل 3 أهداف ويتألق بصورة كبيرة.