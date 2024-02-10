انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0) 6-5 (0) الكونغو.. البرونزية للأولاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في مباراة المركز الثالث لكأس أمم إفريقيا 2023.

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رونوين ويليامز يتألق ويقود جنوب إفريقيا للفوز 6-5

ضربات ترجيح

ق 88: ماييلي يهدر بغرابة بتسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيسر

ق 84: مفالا يهدر فرصة محققة لجنوب إفريقيا والحارس يتصدى

ق 75: سانشيل مبيما في مواجهة المرمى يسدد أعلى العارضة بغرابة

ق 65: خطأ فادح من ويليامز بعد سقوط الكرة من يده، لم يستغله لاعبو الكونغو وتسديدة كاتومبا تمر بجوار القائم

ق 60: ميشاك إيليا يسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة يتصدى لها ويليامز بثبات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: تغيير اضطراري بمشاركة ميشاك إيليا بدلا من بونجوندا

بداية اللقاء