انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0) 6-5 (0) الكونغو.. البرونزية للأولاد
السبت، 10 فبراير 2024 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في مباراة المركز الثالث لكأس أمم إفريقيا 2023.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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رونوين ويليامز يتألق ويقود جنوب إفريقيا للفوز 6-5
ضربات ترجيح
ق 88: ماييلي يهدر بغرابة بتسديدة مرت بمحاذاة القائم الأيسر
ق 84: مفالا يهدر فرصة محققة لجنوب إفريقيا والحارس يتصدى
ق 75: سانشيل مبيما في مواجهة المرمى يسدد أعلى العارضة بغرابة
ق 65: خطأ فادح من ويليامز بعد سقوط الكرة من يده، لم يستغله لاعبو الكونغو وتسديدة كاتومبا تمر بجوار القائم
ق 60: ميشاك إيليا يسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة يتصدى لها ويليامز بثبات
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 33: تغيير اضطراري بمشاركة ميشاك إيليا بدلا من بونجوندا
بداية اللقاء