الجارحي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر لمواجهة بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا
السبت، 10 فبراير 2024 - 21:30
كتب : حسام نور الدين
يترأس محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بعثة الفريق المتوجهة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي للقاء بلوزداد يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير الجاري.
وتسافر بعثة الأهلي يوم الأربعاء المقبل للجزائر.
وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.
وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.
ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.
وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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