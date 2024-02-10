الجارحي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر لمواجهة بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

السبت، 10 فبراير 2024 - 21:30

كتب : حسام نور الدين

محمد الجارحي - خالد مرتجي - طارق قنديل

يترأس محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بعثة الفريق المتوجهة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء بلوزداد يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير الجاري.

وتسافر بعثة الأهلي يوم الأربعاء المقبل للجزائر.

أخبار متعلقة:
عامر حسين يكشف تعديل محتمل على موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك عمرو أدهم: عبد الله السعيد نموذجي.. والزمالك ليس في خصومة مع الأهلي بسبب كهربا مران الأهلي - محاضرة من كولر ومشاركة أليو ديانج الأهلي والزمالك في السعودية؟ في الجول يكشف إمكانية إقامة نهائي كأس مصر في المملكة

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وتأجلت مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز الذي خاض مباراة أكثر.

وكان لقاء الدور الأول بين الأهلي وشباب بلوزداد قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الجارحي
نرشح لكم
الكونفدرالية - طاقم تحكيم جامبي لمباراة الزمالك وأبو سليم حازم إمام يعلن عبر في الجول نهاية أزمة مستحقاته المتأخرة مع الزمالك خبر في الجول - نهائي كأس مصر في السعودية.. ومصدر من اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد مران الزمالك - جلسة جوميز.. وتأهيل حمدي وفتوح وغياب ناصر منسي فتح الله: السعيد يرغب في الانتقال للزمالك منذ عامين.. ومحمود صابر كان قريبا من الأبيض محمود البنا: التحكيم المصري لا يختلف خارج مصر عن الداخل.. وعاشور الأفضل في القارة عامر حسين يكشف تعديل محتمل على موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك أحمد سليمان: إيقاف الثلاثي كان درسا قويا.. وهناك ملفات عديدة يتم دراستها
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0) (0) الكونغو.. مين يحصد المركز الثالث؟ 3 دقيقة | كوت ديفوار 2023
ليفركوزن يكتسح بايرن ميونيخ ويبتعد بالصدارة 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجارحي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر لمواجهة بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا 31 دقيقة | الكرة المصرية
هدف عكسي آخر.. إنتر يقلب الطاولة على روما في مباراة مجنونة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - بيرسي تاو خارج قائمة جنوب إفريقيا.. وتغييرات عديدة لـ الكونغو الديمقراطية 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حسام حسن: أعز ذكرياتي هي قيادة منتخب مصر في عام 2006 ساعة | كوت ديفوار 2023
الكونفدرالية - طاقم تحكيم جامبي لمباراة الزمالك وأبو سليم ساعة | الكرة الإفريقية
عفيف وبرشم.. سيطرة قطرية على جوائز الأفضل في كأس آسيا 2023 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"