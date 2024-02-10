الكونفدرالية - طاقم تحكيم جامبي لمباراة الزمالك وأبو سليم

السبت، 10 فبراير 2024 - 20:45

كتب : أحمد شوقي صلاح

يوسف أوباما - الزمالك ضد أبو سليم

يقود الجامبي لامين جاميه مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية.

وستقام المباراة يوم 25 فبراير الجاري في استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.

ويتكون طاقم التحكيم من جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من: عبدالعزيز بوليل جاوا مساعد أول و عمر داربوي مساعد ثاني، والحسن بابوكار باس حكم رابع.

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واختار كاف الجزائري رشيد أوكالي مراقبا للمباراة، و التونسي مراد الدعمي مراقبا للحكام.

وتأهل الزمالك قبل آخر جولتين من دور المجموعات حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

الحكم البالغ 34 عاما سيدير مباراة الأولى للفرق المصرية في البطولات القارية.

وسبق له إدارة مباراة لمنتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما 2023 وانتهت بفوز مصر على مالي 1-0 بفضل هدف إبراهيم عادل.

الزمالك الكونفدرالية أبو سليم جاميه لامين
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