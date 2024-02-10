عفيف وبرشم.. سيطرة قطرية على جوائز الأفضل في كأس آسيا 2023

السبت، 10 فبراير 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

أكرم عفيف - مشعل برشم

سيطر منتخب قطر على الجوائز الفردية لـ كأس آسيا 2023 بعد التتويج باللقب عقب الفوز على الأردن في النهائي بنتيجة 3-1.

وتوج العنابي باللقب للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي بالفوز في اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل.

وحاز أكرم عفيف على جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف.

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وسجل عفيف هاتريك من 3 ركلات جزاء في النهائي قادته لرفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف وخطف صدارة ترتيب الهدافين من العراقي أيمن حسين.

ويعد عفيف الأكثر مساهمة في الأهداف بالنسخة الحالية للبطولة برصيد 11 مساهمة بتسجيل 8 وصناعة 3.

ويعد عفيف ثالث لاعب عربي يحصد جائزة الأفضل في كأس آسيا بعد العراقي يونس محمود في 2007 ومواطنه المعز علي في 2019.

وفاز مشعل برشم حارس قطر بجائزة أفضل حارس في البطولة.

وتوجت قطر بجائزة اللعب النظيف.

ولم يخسر منتخب قطر في آخر 14 مباراة له بكأس آسيا حيث فاز في 13 وتعادل في 1 فقط ضد أوزبكستان وفاز خلالها بركلات الترجيح.

أصبح العنابي خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام السعودية إذا حقق اللقب.

وتوقف مشوار الأردن الشجاع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسًى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.

وسجل النهائي الحضور الأكبر في تاريخ نهائيات كأس آسيا بتواجد 86492 مشجعا في استاد لوسيل.

كما كتبت النسخة الحالية الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولة كرقم قياسي تخطى المليون ونصف مشجع في المدرجات طيلة 51 مباراة.

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