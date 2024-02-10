3 رأسيات في غياب صلاح.. ليفربول يسترد الصدارة مؤقتا بالفوز على بيرنلي

السبت، 10 فبراير 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول - بيرنلي

في مباراة الرأسيات الثلاث، تغلب ليفربول على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل للريدز ديوجو جوتا في الدقيقة 31 ولويس دياز في الدقيقة 52 وداروين نونيز في الدقيقة 79، بينما سجل دارا أوشيه هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 45.

واستمر غياب محمد صلاح عن ليفربول منذ سفره لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، وعودته للعلاج بعد الإصابة التي تلقاها في مباراة مصر وغانا بالجولة الثانية لدور المجموعات.

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وبذلك يسترد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة ضد برينتفورد.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

العارضة تفتتح الصراع

البداية كانت قوية بكرة من ديفيد داترو فوفانا لاعب بيرنلي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 10 سدد زكي العمدوني مهاجم بيرنلي ولكن الحارس كاويمين كيلير تمكن من التصدي.

استفاق ليفربول وسدد كرتيس جونز في الدقيقة 16 ولكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 31 تمكن الريدز من تسجيل الهدف الأول عن طريق ديوجو جوتا بعد ركلة حرة وصلته من ترينت ألكساندر أرنولد ليسددها برأسية في الشباك.

وكاد لويس دياز أن يضيف الثاني في الدقيقة 38 لولا التصدي الرائع من جيمس ترافورد.

وفي الدقيقة 43 عاود دياز المحاولة ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع.

وتعادل بيرنلي في الدقيقة 45 بركنية وصلت إلى دارا أوشيه ليسجلها بالرأس.

إجراء احترازي

بين الشوطين أتى هارفي إليوت بدلا من ترينت أليكساندر أرنولد كإجراء احترازي لمواجهة الإصابة المحتملة.

سريعا سجل دياز الهدف الثاني هذه المرة برأسية في الدقيقة 52، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تم تأكيد الهدف.

وفي الدقيقة 64 سدد فوفانا مرة أخرى ليتصدى كيلير لفرصة التعادل، فتابعها ويلسون أودوبيرت ولكن مرت بجوار القائم.

وكاد جوتا يقتل المباراة في الدقيقة 71 بتسديدة تألق جيمس ترافورد في إبعادها.

وأخيرا أنهى داروين نونيز الآمال في الدقيقة 79 برأسية أخرى بعد عرضية من هارفي إليوت.

وحل كودي جاكبو بدى من لويس دياز في الدقيقة 82.

وبذلك يسترد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة ضد برينتفورد.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

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