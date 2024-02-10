هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بثنائية

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:37

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي ضد إيفرتون

حقق مانشستر سيتي الفوز على إيفرتون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيرلنج هالاند هدفي مانشستر سيتي في المباراة.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 52 ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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وانفرد هالاند بصدارة جدول ترتيب الهدافين بوصوله للهدف رقم 16 ليفك الشراكة مع محمد صلاح الذي سجل 14 هدفا.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب 4 مباريات إذ كان هدفه الأخير ضد ليفربول في الجولة الـ 13 يوم 25 نوفمبر.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بثلاثي هجومي مكون من إيرلنج هالاند وجيريمي دوكو وجوليان ألفاريز، بينما جلس كيفن دي بروين على دكة البدلاء.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل هادئ ولم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة من كلا الجانبين على الرغم من سيطرة مانشستر سيتي على المباراة.

في الشوط الثاني تعرض بن جودفري لاعب إيفرتون للإصابة ليستبدل ويحل كولمان بدلا منه في الدقيقة الـ 56.

وبعد دقيقة واحدة شارك كيفن دي بروين كبديل في صفوف مانشستر سيتي.

وبعد صمود طويل من مدافعي إيفرتون سجل هالاند الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل بيكفورد في التعامل معها.

وأضاف هالاند الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة الـ 85 مستغلا تمريرة من دي بروين ليمر من المدافع ويسدد في المرمى.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد تشيلسي يوم 17 فبراير المقبل على ملعب الاتحاد، بينما يلعب إيفرتون ضد كريستال بالاس.

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