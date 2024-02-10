هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون بثنائية

حقق مانشستر سيتي الفوز على إيفرتون بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيرلنج هالاند هدفي مانشستر سيتي في المباراة.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 52 ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وانفرد هالاند بصدارة جدول ترتيب الهدافين بوصوله للهدف رقم 16 ليفك الشراكة مع محمد صلاح الذي سجل 14 هدفا.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب 4 مباريات إذ كان هدفه الأخير ضد ليفربول في الجولة الـ 13 يوم 25 نوفمبر.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بثلاثي هجومي مكون من إيرلنج هالاند وجيريمي دوكو وجوليان ألفاريز، بينما جلس كيفن دي بروين على دكة البدلاء.

🔴 هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي وثنائي هجومي في تشكيل إيفرتون في الدوري الإنجليزي#السبت_الكروي pic.twitter.com/2LdfVYTXEz — FilGoal (@FilGoal) February 10, 2024

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل هادئ ولم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة من كلا الجانبين على الرغم من سيطرة مانشستر سيتي على المباراة.

في الشوط الثاني تعرض بن جودفري لاعب إيفرتون للإصابة ليستبدل ويحل كولمان بدلا منه في الدقيقة الـ 56.

وبعد دقيقة واحدة شارك كيفن دي بروين كبديل في صفوف مانشستر سيتي.

وبعد صمود طويل من مدافعي إيفرتون سجل هالاند الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل بيكفورد في التعامل معها.

وأضاف هالاند الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة الـ 85 مستغلا تمريرة من دي بروين ليمر من المدافع ويسدد في المرمى.

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GOAL!!!



Jarrad Branthwaite has had lots of plaudits this season and rightly so... but Erling Haaland has BULLIED him here.#beINPL #MCFC #EFC #MCIEVE pic.twitter.com/Hwvo2yqxuK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد تشيلسي يوم 17 فبراير المقبل على ملعب الاتحاد، بينما يلعب إيفرتون ضد كريستال بالاس.