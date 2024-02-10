انتهت الدوري الألماني - آينتراخت فرانكفورت (1)-(1) بوخوم

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش لفرانكفورت ضد بوخوم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة فرانكفورت ضد بوخوم في الدوري الألماني

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

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انتهت

ق 70: مدافع بوخوم ينقذ مرماه من تسديدة دوني فان دي بيك قرب الـ6 ياردات

ق 64: خروج مرموش ودخول هوجو إيكيتيكي

ق 60: مباراة متوازنة مع عدم وجود فرص مهددة لمرمى الفريقين

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق17. جووووول الرد السريع لبوخوم عن طريق موريتيز بروشينسكي بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع.

ق15. إصابة مرموش بسبب اصطدامه في القائم خلال لقطة تسجيل الهدف.

ق14. جوووووول أول لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش بعد مرور من الحارس.

بداية المباراة.. عمر مرموش أساسي مع فرانكفورت

بداية المباراة بعد قليل

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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