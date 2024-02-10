تشكيل ليفربول - غياب أليسون.. وعودة إندو في مواجهة بيرنلي

السبت، 10 فبراير 2024 - 16:07

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي بعد قليل.

ويلعب ليفربول ضد بيرنلي في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

ويشهد تشكيل ليفربول غياب أليسون بيكير بسبب إصابته بنزلة برد، بينما عاد واتارو إندو للمشاركة بشكل أساسي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كاويمين كاليهير.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جاريل كوانساه – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو – كورتس جونس.

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – لويس دياز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ويأتي بيرنلي في المركز الـ 19 برصيد 13 نقطة.

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