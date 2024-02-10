تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي ضد إيفرتون.. ودي بروين على دكة البدلاء

السبت، 10 فبراير 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون بعد قليل.

ويلعب مانشستر سيتي ضد إيفرتون بعد قليل على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد جيريمي دوكو بشكل أساسي على الجناح الأيمن، بينما يجلس كيفن دي بروين على دكة البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – جون ستونز – ناثان أكي.

الوسط: رودري – ماتيوس نونيز.

أمامهما: فيل فودين – جوليان ألفاريز – جيريمي دوكو.

الهجوم: إيرلنج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر مع خوض سيتي لمباراة أقل، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 18 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن لوتون صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

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