أرتيتا: متى سيتم السماح لنا بالاحتفالات؟

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 23:29

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - ميكيل أرتيتا

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على جاري نيفيل بسبب احتفالته بعد الأهداف عقب الفوز على ليفربول بنتيجة 3-1.

ووصف نيفيل محلل شبكة سكاي سبورتس احتفالات المدرب الإسباني بـ "القليل من عدم النضج".

وقال أرتيتا: "شخصيا أحب ذلك، الأمر يجلب العاطفة والشغف في المباراة عندما تتم الأمور بطريقة طبيعية وفريدة".

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ورد أيضا أرتيتا على جيمي كاراجير محلل سكاي بعد احتفال مارتن أوديجارد قائد أرسنال بتصوير أحد المصورين عقب نهاية اللقاء.

Jamie Carragher rages at Martin Odegaard Arsenal moment after Liverpool in 'serious' rant - football.london

وأكمل الإسباني: "إذا لم يكن مسموحا لنا بالاحتفال بعد نهاية المباريات، متى سيتم السماح لنا؟".

وأردف "أرى المدربين في الملعب الأخرى يجلسون على ركبهم داخل الملعب، ورأيت مدربين يركضون طيلة الخط الجانبي في الدوري الإنجليزي".

وأتم "أعتقد أن الأمر رائع لكن هذا رأيي ومن الممكن أن يفكر الأخرين بطريقة مختلفة".

الفوز قلص الفارق بين أرسنال الثاني وليفربول المتصدر إلى نقطتين بعد مرور 23 جولة من الدوري الإنجليزي.

ميكيل أرتيتا أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي
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