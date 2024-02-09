الخطيب يجتمع مع كولر وبيبو وقيادات قطاع الناشئين

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومساعده كارلوس بيرينجر.

وتواجد أيضا كل من خالد بيبو مدير الكرة وخالد جوادي القائم بأعمال الترجمة، ومن قطاع الناشئين وليد سليمان رئيس القطاع، وبدر رجب المدير الفني.

وجرى الاجتماع في إطار رؤية الخطيب، المشرف العام على الكرة، للحفاظ على التواصل المستمر بين قطاع الناشئين والفريق الأول ووجود تنسيق كامل بشأن الأمور الفنية والاستعانة ببعض العناصر المميزة من قطاع الناشئين للفريق الأول، وإتاحة الفرصة لأيٍ منهم للمشاركة، وفقا لرؤية مارسيل كولر عندما تسمح الظروف بذلك.

كما تطرق الاجتماع إلى تقييم بعض عناصر القطاع الذين تم الاستعانة بهم في معسكر الإمارات الأخير.

وتحدث كولر بإيجابية واضحة عن إمكاناتهم الفنية والبدنية وقدراتهم على الانضمام للفريق الأول عند الاستمرار في بذل الجهد واكتساب الخبرات اللازمة.

جاء في الاجتماع أيضا حديث بدر رجب عن وجود عناصر أخرى مميزة في فرق القطاع المختلفة، وكلها تبشر بمستقبل طيب.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.