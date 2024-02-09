مذبحة طالت رونالدو ومدريد.. عودة بنزيمة المثيرة للجدل عبر إنستجرام

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

رونالدو - بنزيمة

عاد كريم بنزيمة نجم الاتحاد السعودي إلى عالم إنستجرام من جديد، بعد 45 يوما على إلغاء تفعيل الحساب.

وبعد أن كان الحساب يضم أكثر من 2000 منشور، أخفى بنزيمة غالبيتهم العظمى ولم يبقَ سوى 7.

وأخفى بنزيمة كل المنشورات المتعلقة بكرة القدم، بما فيها صوره بقميص الاتحاد وكذلك ريال مدريد.

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الاستثناء الوحيد في الجانب الرياضي كانت صورة بنزيمة وهو يحمل جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها عام 2022.

كما ألغى بنزيمة متابعة زملائه السابقين في ريال مدريد وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

أيضا ألغى بنزيمة متابعة حساب ريال مدريد، ولم يبقَ من الأندية سوى ناديه الحالي الاتحاد.

وكان بنزيمة قد أغلق حسابه عبر إنستجرام في ديسمبر الماضي إثر الخسارة أمام النصر الذي يقوده كريستيانو رونالدو.

وتناولت تقارير صحفية خلاف وقع بين بنزيمة ومدربه مارسيلو جاياردو قبل أيام.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن الخلاف بدأ عندما طلب جاياردو من بنزيما التوجه لأداء تدريبات انفرادية، الأمر الذي رفضه النجم الفرنسي، معللا الانتهاء البرنامج المُعد له عندما كان الفريق مُعسكرا في دبي.

وذكر التقرير أن كريم أراد دخول التدريبات الجماعية، وتحديدًا المناورة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما رفضه المدرب، وأغضبَ اللاعب، ليخرج من التدريبات.

وكان حساب النادي عبر تويتر قد أوضح أن بنزيمة لم يشارك في التدريبات الجماعية، ولكنه تدرب في صالة الجيمانزيوم، مع المصابَين البرازيلي لويس فيليبي، ومهند الشنقيطي.

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