أمم إفريقيا – ديسابر: اللاعبون كانوا لا يعلمون النشيد الوطني.. وسعداء باللعب ضد محليين

اعترف سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب كونغو الديمقراطية أنه لاعبيه كانوا لا يعلمون النشيد الوطني.

ويستعد منتخب كونغو الديمقراطية لمواجهة منافسه جنوب إفريقيا السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما لتحديد مركزي الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وقال المدير الفني الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي: "عندما وصل لاعبو الكونغو الديمقراطية إلى المعسكر تلقوا كلمات النشيد الوطني على الورق وكذلك على واتس أب ليسهل عليهم تأديته أثناء المباريات ونحن أيضا كجهاز فني".

وأضاف "نعرف جنوب إفريقيا وهوجو بروس -مدرب الفريق-، لديه منظومة جيدة ويلعب بلاعبين محليين وهذا مثال جيد".

وأكمل "دوري جنوب إفريقيا بطولة جيدة ومنظمة وتحظى باحترام كبير في إفريقيا، نحن سعداء باللعب ضد فريق جيد مليء باللاعبين المحليين".

وأنهى حديثه قائلا: "جميع المباريات مهمة لجميع الكونغوليين والجماهير هناك متحمسون للغاية لمنتخبهم، يعلم اللاعبون أن عليهم تقديم أفضل ما لديهم من أجل الجماهير".

وخسر منتخب كونغو الديمقراطية من غريمه كوت ديفوار في نصف النهائي بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر انهزم منتخب جنوب إفريقيا من نيجيريا بركلات الترجيح.