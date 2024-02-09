منافس مصر - مدرب آخر يرحل.. كاندي يترك تدريب غينيا بيساو بعد 7 سنوات

انتهت مسيرة باسيرو كاندي مع منتخب غينيا بيساو أحد منافسي مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء ذلك بعد توديع غينيا بيساو لأمم إفريقيا من دور المجموعات إثر خسارة المباريات الثلاث، حسبما أشار موقع الاتحاد الإفريقي (كاف).

ورغم قيادة كاندي غينيا بيساو للتأهل لأمم إفريقيا 4 مرات متتالية إلا أن فريقه عجز عن تحقيق أي انتصار بالبطولة.

ولم يحقق باسيرو أي فوز في 12 مباراة قاد فيها منتخب بلاده خلال أمم إفريقيا والذي تولى تدريبه منذ 2016 في ولايته الثانية.

وأشار تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن كاندي سيرحل عن تدريب غينيا بيساو بنهاية تعاقده في الشهر الجاري.

وأصبح كاندي أحدث المدربين الراحلين عن تدريب منتخب بلادهم عقب الإخفاق في أمم إفريقيا.

فسبقه كل من روي فيتوريا مع مصر وهوبير فيلود مع بوركينا فاسو وتوم سانتفيت مع جامبيا وكريس هويتون مع غانا وجمال بلماضي مع الجزائر وجلال قادري مع تونس وجان لويس جاسكيه مع كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب غينيا بيساو رفقة مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وبذلك ستجرى مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في شهر يونيو المقبل ضد مدربين جديدين لبوركينا فاسو التي أقالت فيلود وغينيا بيساو بعد رحيل كاندي.

ودرب كاندي منتخب غينيا بيساو في 47 مباراة فاز في 15 وتعادل في 12 وخسر 20.

وحقق منتخب غينيا بيساو 4 نقاط بالتعادل مع بوركينا فاسو والفوز على جيبوتي.