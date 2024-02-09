مؤتمر جوارديولا عن خصم 10 نقاط من إيفرتون عكس سيتي.. ونتائجه السيئة ضدهم

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على خصم 10 نقاط من إيفرتون عكس ما حدث مع ناديه بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه إيفرتون السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني في المؤتمر الصحفي: "أنا أعرف رأيي في هذا الأمر وتحدثت عدة مرات ولهذا لن أضيف شيء آخر".

وتم خصم 10 نقاط من إيفرتون بسبب اختراق القواعد المالية في حين وجه لسيتي أكثر من 100 تهمة اختراق ولم يتخذ قرارا بعد.

وأضاف "سيتم تقييم لياقة جون ستونز ومدى إمكانياته للعب مباراة إيفرتون".

وأكمل "عندما كانت النتائج لم تكن جيدة قلت إن مستوانا كان جيدا، ولذلك يجب أن نكون مستعدين".

وتابع "إيفرتون يحقق نتائج جيدة ضدنا منذ وصولي إلى هنا، لا أعرف السبب، لكن ربما لأنهم جيدون".

وواصل "لدي احترام كبير لشون دايش وطريقة تعامله مع المباريات واللاعبين الذين تحت تصرفه".

جوارديولا لم ينهزم أبدا من أي فريق يدربه دايش.

وأنهى حديثه قائلا: "إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين ثنائي يستطيع الفوز بالمباريات بنفسه، عندما يسجل أحد اللاعبين 60 هدفا، والآخر يصنع الملايين من التمريرات الحاسمة، فهذا يساعدك في الفوز بالمباريات".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة من 22 مباراة.

ويبتعد عن ليفربول المتصدر بفارق نقطتين الذي لعب 23 مباراة.

ويأتي إيفرتون في المركز الـ18 برصيد 19 نقطة.