موتسيبي : لن نتسامح مع الفساد.. والكرة الإفريقية بلغت مستوى عالميا

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 17:24

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي - كاف

شدد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتيسيبي على أن كاف لن يتسامح في أي قضية تتعلق بالفساد.

وتلعب نيجيريا ضد كوت ديفوار يوم الأحد ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال رئيس كاف في تصريحات نقلتها "بي إن سبورتس": "كرة القدم الإفريقية بلغت مستوى عالميا. لن نتسامح مع الفساد والعنصرية ونحن ملتزمون بالعمل الجماعي".

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وتابع "نعمل على صقل مهارات المدربين والحكام وكل العناصر في كرة القدم الإفريقية".

المباراة النهائية ستكون مكررة للمواجهة التي جمعت بين المنتخبين في دور المجموعات خلال النسخة الحالية والتي انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون مقابل.

وتأهل منتخب نيجيريا بعد الفوز على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح، بينما فاز منتخب كوت ديفوار على الكونغو الديموقراطية بهدف دون مقابل.

ويسعى منتخب نيجيريا للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يبحث منتخب كوت ديفوار على لقبه الثالث.

موعد والقناة الناقلة للنهائي

المباراة النهائية تقام يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس AFCON 1 و2 و3 و4.

Alassane Ouattara Stadium - Wikipedia

ملعب النهائي

يستضيف ملعب الحسن واتارا المباراة النهائية والذي استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويتسع الملعب لـ 60 ألف مشجع وتم افتتاح عام 2020.

المنتخبان التقيا 28 مرة من قبل وفاز كل منهما مرات بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي
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