مؤتمر أنشيلوتي: هكذا أتعامل مع ابتعاد رودريجو عن التهديف.. والأمور ستعقد بالكارت الأزرق

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد كيفية تعامله من رودريجو وابتعاده عن التهديف في الفترة الماضية.

ويستعد الملكي لمواجهة منافسه جيرونا السبت المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "تعلمت إذا قلت لأي شخص لا تفكر في كل الحيوانات إلا القطة، فالشخص سيفكر في القطة، لن أتكلم معه حول عدم تسجيله لأنه يقدم المساعدة للفريق".

وأضاف "أفكر دائما في تبسيط الأمور قدر الإمكان ويجب على اللوائح أن تتبع ذلك أيضا، لكن بالكارت الأزرق يعطيني الشعور بأن الأمور ستعقد أكثر بوجوده".

و تُمنح البطاقة لمن يرتكب خطأ قوي متعمد على غرار مخالفة جورجيو كيليني مدافع إيطاليا ضد بوكايو ساكا جناح إنجلترا في نهائي يورو 2020.

وتعاقب هذه البطاقة بالطرد لمدة 10 دقائق في المباراة، والحصول عليها مرتين يعني الطرد (طالع التفاصيل).

وأكمل "أنطونيو روديجير تدرب بشكل طبيعي إذا كان في أفضل حال سيلعب ضد جيرونا، ولكن لن نأخذ أي مخاطر، فينيسيوس جونيور لديه شعور جيد".

وتابع "يجب دائما أن يتم احترام الوالدين بالرغم من أن هذا لا يحدث من هذه الأجيال، لكن قرار تجديد توني كروس سيتم اتخاذه في الوقت الصحيح".

وكانت والدة كروس قد طلبت من نجلها في تصريحات سابقة بأن يجدد عقده مع الملكي.

وواصل "من سيفوز بين ريال مدريد وجيرونا لن يحسم اللقب لكن لا شك بأنه سيستفيد كثيرا، الدوري بطولة طويلة، لكن كلما وصلنا إلى 80 نقطة بشكل أسرع سنقترب أكثر من التتويج بالدوري بشكل أسرع".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانري برصيد 58 نقطة، ويأتي جيرونا في الوصافة بـ56 نقطة.