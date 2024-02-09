فيفا يكشف حقيقة "الكارت الأزرق"

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا توضيحيا بشأن حقيقة تطبيق البطاقة الزرقاء في كرة القدم.

وجاء نص البيان كالتالي:

يرغب فيفا في توضيح أن التقارير بشأن ما يسمونه "البطاقة الزرقاء" في المستوى الأعلى لكرة القدم غير صحيحة وسابقة لأوانها.

أخبار متعلقة:
"كارت أزرق".. ثورة جديدة منتظرة في عالم قوانين كرة القدم فيفا يعلن موعد افتتاح ونهائي كأس العالم 2026.. والمدن المستضيفة

أي تجارب مشابهة إذا تم تطبيقها يتم قصرها على التجربة بطريقة مسؤولة في المستويات الأقل، وهو ما ينوي فيفا تناوله حين يتم مناقشة الأمر في اجتماع "أيفاب" يوم 2 مارس.

ماذا حدث؟

يستعد عالم كرة القدم لاستقبال حدث جديد في قوانين اللعبة، بالظهور الأول لتجربة البطاقة الزرقاء.

وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن "الكارت الأزرق" هو التجربة التي سيعلن عنها مجلس اتحاد كرة القدم "أيفاب" بعد أن تم التوقيع على الفكرة.

وبذلك تصبح البطاقة الزرقاء أول بطاقة تدخل عالم كرة القدم منذ البطاقات الحمراء والصفراء في كأس العالم 1970.

كيفية عمل البطاقة الجديدة

تُمنح البطاقة لمن يرتكب خطأ قوي متعمد على غرار مخالفة جورجيو كيليني مدافع إيطاليا ضد بوكايو ساكا جناح إنجلترا في نهائي يورو 2020.

وكذلك تمنح لمن يظهر سلوكا سيئا ضد الحكم.

وتعاقب هذه البطاقة بالطرد لمدة 10 دقائق في المباراة.

والحصول على البطاقة الزرقاء مرتين يعني الطرد، وكذلك يعني الجمع بينها وبين بطاقة صفراء.

وستبتعد التجربة عن المسابقات الرئيسية، حيث يثير الأمر جدلا واسعا، إذ يعارضه ألكساندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" واعتبر أن ما يحدث دخيلا على كرة القدم.

فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الكارت الأزرق البطاقة الزرقاء
نرشح لكم
كأس فرنسا - روان يستعيد ذكريات الماضي ويقصي موناكو بركلات الترجيح دوري الأمم الأوروبية - فرنسا وإيطاليا في مجموعة الموت.. ومعركة إنجلترا في التصنيف الثاني رئيس سيفاس سبور يعلن عبر في الجول سبب عدم ضم عبد القادر تريزيجيه: هدفنا الفوز بلقب كأس تركيا.. وفي الحياة عليك أن تقاتل تريزيجيه يسجل ويقود طرابزون لربع نهائي كأس تركيا "كارت أزرق".. ثورة جديدة منتظرة في عالم قوانين كرة القدم يويفا يعلن نظام دوري أبطال أوروبا الجديد.. وأسبوع حصري لكل بطولة دي بروين ينافس ثنائي ليفريول على لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
عامر حسين: هذا موعد التوقف الدولي الأول لحسام حسن.. وعلاء نبيل لم يقدم أي مشروع 8 ساعة | الدوري المصري
الأهلي والزمالك في السعودية؟ في الجول يكشف إمكانية إقامة نهائي كأس مصر في المملكة 8 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل اتفاق فسخ عقد فيتوريا 9 ساعة | منتخب مصر
إيهاب الكومي يكشف كواليس تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب.. وموقف رينار 9 ساعة | منتخب مصر
كأس فرنسا - روان يستعيد ذكريات الماضي ويقصي موناكو بركلات الترجيح 10 ساعة | الكرة الأوروبية
فيفا يكشف حقيقة "الكارت الأزرق" 10 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - رضوان جيد يدير مباراة المركز الثالث تحكيميا 11 ساعة | كوت ديفوار 2023
إبراهيم حسن لـ في الجول: سعفان الصغير مدرب حراس المنتخب.. وجاري اختيار المساعد الثاني 12 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"