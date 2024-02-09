فيفا يكشف حقيقة "الكارت الأزرق"

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا توضيحيا بشأن حقيقة تطبيق البطاقة الزرقاء في كرة القدم.

وجاء نص البيان كالتالي:

يرغب فيفا في توضيح أن التقارير بشأن ما يسمونه "البطاقة الزرقاء" في المستوى الأعلى لكرة القدم غير صحيحة وسابقة لأوانها.

أي تجارب مشابهة إذا تم تطبيقها يتم قصرها على التجربة بطريقة مسؤولة في المستويات الأقل، وهو ما ينوي فيفا تناوله حين يتم مناقشة الأمر في اجتماع "أيفاب" يوم 2 مارس.

ماذا حدث؟

يستعد عالم كرة القدم لاستقبال حدث جديد في قوانين اللعبة، بالظهور الأول لتجربة البطاقة الزرقاء.

وبحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن "الكارت الأزرق" هو التجربة التي سيعلن عنها مجلس اتحاد كرة القدم "أيفاب" بعد أن تم التوقيع على الفكرة.

وبذلك تصبح البطاقة الزرقاء أول بطاقة تدخل عالم كرة القدم منذ البطاقات الحمراء والصفراء في كأس العالم 1970.

كيفية عمل البطاقة الجديدة

تُمنح البطاقة لمن يرتكب خطأ قوي متعمد على غرار مخالفة جورجيو كيليني مدافع إيطاليا ضد بوكايو ساكا جناح إنجلترا في نهائي يورو 2020.

وكذلك تمنح لمن يظهر سلوكا سيئا ضد الحكم.

وتعاقب هذه البطاقة بالطرد لمدة 10 دقائق في المباراة.

والحصول على البطاقة الزرقاء مرتين يعني الطرد، وكذلك يعني الجمع بينها وبين بطاقة صفراء.

وستبتعد التجربة عن المسابقات الرئيسية، حيث يثير الأمر جدلا واسعا، إذ يعارضه ألكساندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" واعتبر أن ما يحدث دخيلا على كرة القدم.