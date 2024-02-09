عضو مجلس إدارة الزمالك: رمضان صبحي إضافة.. ولا أتمنى عودة إمام عاشور

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز وغزل المحلة

يرى عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز سيقدم الإضافة لناديه حال التعاقد معه.

ونجح الزمالك في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية على رأسها عبد الله السعيد. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو أدهم عبر أون تايم سبورتس 2: "رمضان صبحي لاعب مهم وأتمنى التعاقد معه لأن الزمالك سيضيف له وهو أيضا سيقدم الإضافة".

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وتابع "شيكابالا بالنسبة لي جزء من تاريخ الزمالك، وبشكل شخصي لا أتمنى عودة إمام عاشور".

وانتقل إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند الدنماركي الذي ضمه من الزمالك.

وشدد "أشرف بن شرقي واحد من أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الزمالك وبكل تأكيد أتمنى عودته للفريق".

ودافع أدهم عن محمد أسامة طبيب الفريق قائلا: "محمد أسامة طبيب الفريق حريص للغاية على سلامة لاعبي الزمالك وهو واحد من أفضل الأطباء".

وتعرض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك للإصابة مجددا بقطع في الرباط الصليبي ليثير الشكوك حول دور الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

ويستعد الزمالك بقيادة مدربه الجديد جوزيه جوميز لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول تريتب الموسم الحالي من مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة.

الزمالك رمضان صبحي بيراميدز
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