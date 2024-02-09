مواعيد مباريات الجمعة 9 فبراير 2024.. منافس الأهلي و3 دوريات أوروبية

يشهد اليوم الجمعة الموافق 10من فبراير 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم filgoal.com مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

وتُستأنف اليوم مباريات الدوري الألماني والإيطالي والفرنسي.

للاطلاع على حميع مباريات اليوم اضغط هنا.

فيما يلعب شباب بلوزداد منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مباراة هامة ضد الاتحاد الرياضي السوفي بالدور يالجزائري.

وفي الدوري الألماني يلعب بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج في تمام الساعة 9:30 مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 5.

فيما يواجه أولمبيك مارسيليا نظيره ميتز في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

وفي الدوري الإيطالي يواجه ساليرتيتانا نظيره إمبولي في تمام العاشرة إلا ربع مساء وتذاع المباراة على أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.