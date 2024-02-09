الخليفي يعلق على مستقبل مبابي وموقفه من الاستمرار مع باريس

علق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على مستقبل كيليان مبابي لاعب الفريق وموقفه من الاستمرار مع فريق العاصمة.

وكانت العديد من التقارير الإخبارية قد أشارت إلى أن النادي الملكي نجح في التوصل لاتفاق مع مبابي للتوقيع في صفقة انتقال حر إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية تصريحات الخليفي إذ قال: "عندما سنتخذ القرار سنخبركم بما سيحدث مع مبابي".

تعليق رئيس الرابطة الإسبانية

وكان خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية شدد أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وشدد تيباس "قلت في الماضي أن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع مبابي تصل إلى 50%، لكن الآن النسبة أكبر".

وأضاف "أعتقد أن الفرص أصبحت 55% أو 60%، كل يوم يمر ولا يوقع مبابي عقدا جديدا مع باريس، النسبة ترتفع".

وأكمل "التعاقد مع ألفونسو ديفيز وأكثر؟ لا أعرف قيمة الاتفاق مع مبابي لكن على أي حال ريال مدريد لديه وضع مالي ممتاز".

واختتم "ريال مدريد لم يفعل أي صفقة مجنونة في السنوات الأخيرة".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في عام 2018 مقابل 180 مليون يورو من موناكو.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 25 عاما 30 هدفا وصنع 7 في 29 مباراة شارك فيهم خلال الموسم الجاري.