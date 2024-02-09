عامر حسين: هذا موعد التوقف الدولي الأول لحسام حسن.. وعلاء نبيل لم يقدم أي مشروع

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 01:39

كتب : FilGoal

عامر حسين

أوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة إمكانية تأجيل نهائي كأس مصر 2022-23 من أجل منح الفرصة للجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر قبل معسكره الأول.

ومن المنتظر أن يقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في 13 مارس المقبل.

وقال عامر حسين عبر قناة ETC: "توقف شهر مارس المقبل سيبدأ يوم من 18 وحتى 26 بتواجد كل اللاعبين والمحترفين".

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وأكمل "نهائي كأس مصر سيقام يوم 13 مارس المقبل، وسنحاول تسهيل الأمور لحسام حسن قبل معسكره الأول، لكن حال التفكير في التأجيل فهناك شركة راعية ومن الصعب الجزم بالأمر".

وأردف "لم يقدم علاء نبيل أي مشروع لاتحاد الكرة، ومحمد يوسف اعتذر عن الاستمرار مع منتخب مصر عقب تعيين حسام حسن وهو يتفهم قرار اتحاد الكرة".

وتابع عن عودة الدوري "جدول الموسم مع الفرق من بداية الموسم ويتم التأجيل بحسب المستجدات، وتأخير عودة الدوري بسبب وجود محترفين من الأندية المصرية في البطولة بالإضافة لإقامة فرق معسكرات خارج مصر".

ومن المنتظر أن يعود الدوري المصري يوم 13 فبراير المقبل بمواجهة المصري والجونة في الجولة 12.

وأتم "الاتحاد الدولي يتحمل مصروفات إصابة اللاعبين إذا تعرضوا لها مع المنتخبات في البطولات الدولية والقارية. الأهلي يخاطب فيفا من خلالنا للحصول على حقه طالما الإصابة مدتها طويلة".

وتعرض محمد الشناوي للإصابة في الكتف وأجرى عملية جراحية في ألمانيا ومن المتوقع أن تمتد مدة غيابه لنهاية الموسم.

عامر حسين منتخب مصر اتحاد الكرة
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