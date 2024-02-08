حسام حسن: كان لي الشرف تكوين منتخب قوي لـ الأردن.. والمتعة حاضرة بكأس موسم الرياض

الخميس، 08 فبراير 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

حسام حسن

أبدى حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر سعادته بالأجواء وقوة المنافسة بين الهلال والنصر قبل مواجهة الفريقين في كأس موسم الرياض، كما تحدث عن وصول الأردن لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

وأصبح روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، ويتواجد العميد في المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة نجوم وأساطير ضمن حضور كأس موسم الرياض.

وقال حسام حسن عبر بي إن سبورتس: "الأجواء جميلة والخبرات ونوعية اللاعبين الموجودين في البطولة وخاصة بين فريقي اللقاء وصلوا لأعلى مستوى والنجوم".

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وأضاف "أعتقد المتعة حاضرة من أول مباراة وضمت أعظم لاعبي العالم والموجودين في الفرق الثلاثة".

وأكمل "كرة القدم وعندما يتواجد نجوم كبار في الدوري السعودي وهذه البطولة الناس تستمتع وهناك ترفيه نفسي ومعنوي لأن الكرة ترفه عنهم وتجعلهم يتشبعوا مما يروه والنجوم الذين يشاهدونهم".

وأردف "الهلال والنصر يسيرون بخطى مميزة في الدوري والنجوم النموجودين فنيا وصلوا لمستوى عالٍ سواء الأجانب والمحليين، والمباراة ستكون صعبة والفارق بينهم في الدوري ليس كبير فهذا ما يجعل الدوري قويا، والفوارق قليلة".

وواصل "عودة لاعبي الفريقين من كأس آسيا وأمم إفريقيا يزيد من المتعة للجماهير، والفكرة هائلة وزادت المتعة للوطن العربي وبالأخص للسعودية".

وعن وصول الأردن لنهائي كأس آسيا أجاب قائلا: "منتخب الأردن والكرة الأردنية مقربين لقلبي وأعتبر نفسي جزءا منهم وكان لي الشرف تكوين منتخب قوي والوصول لنهائيات آسيا بدون هزيمة والوصول لملحق كأس العالم ضد أوروجواي".

وأتم "ما أريد إيصاله للجمهور العربي والأردني بالأخص وما أقوله أيضا لنا في مصر، لاعبو الأردن لديهم حالة وطموح ويريدون الوصول لأبعد مدى وهذا مهم جدا للاعبي الكبار، وأتمنى لهم التوفيق بإسعاد شعبهم وإذا لم يحالفهم التوفيق فهم قدموا شيئا مبشرا".

وسبق أن درّب حسام حسن منتخب الأردن حتى 2015.

حسام حسن الهلال النصر كأس موسم الرياض
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