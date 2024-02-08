أمير عبده مستمر مع موريتانيا حتى 2026

الخميس، 08 فبراير 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

أمير عبده مدرب موريتانيا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم تمديد تعاقد أمير عبده المدير الفني للمنتخب حتى 2026.

وتولى عبده المهمة في مارس 2022 خلفا للفرنسي ديديه جوميز.

وكان عبده رحل عن تدريب منتخب جزر القمر ثم تولى مسؤولية تدريب نواذيبو وبعدها منتخب موريتانيا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - 4 تغييرات في تشكيل موريتانيا.. ومحرز على دكة بدلاء الجزائر أمم إفريقيا - الجزائر تفقد بن ناصر وبن سبعيني أمام موريتانيا أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: سأحاول إقصاء الجزائر كما فعلت ضد غانا أمم إفريقيا - فيغولي: علينا الفوز أمام موريتانيا.. ليس لدينا أي أعذار

المدرب القمري قاد منتخب بلاده خلال كأس الأمم الإفريقية 2021 وتمكن من التأهل من دور المجموعات قبل أن يقصى بصعوبة في دور الـ 16 أمام الكاميرون.

وأكمل سلسلة نجاحاته القارية بقيادة موريتانيا لأمم إفريقيا للمرة الثالثة وبل والوصول لثمن النهائي لأول مرة في تاريخهم.

من هو أمير عبده؟

المولود في مدينة مارسيليا الفرنسية لعائلة مهاجرة من جزر القُمر، قاد دولة آبائه وأجداده إلى المجد القاري غير المسبوق، وصعد بـ جزر القُمر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها.

تحطم حلمه بممارسة كرة القدم على يد قطعين خطيرين في الرباط الصليبي، ليتجه فورا إلى عالم التدريب في سن مبكر.

وفي 13 أكتوبر 2013، عاش عبده لحظة سحرية أولى في مسيرته التدريبية، أثناء قيادته فريق جولفيش سان بول الناشط وقتها في دوري الدرجة السادسة الفرنسي بإقصاء فريق الدرجة الثالثة في مفاجأة مدوية بكأس فرنسا.

بعد هذا الانتصار تواجد كمدرب مساعد لـ هنري ستامبولي في منتخب جزر القُمر، وبعد فترة قصيرة أصبح الرجل الأول في 2014 وقادهم للتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة في التاريخ بنسخة 2021.

سبق وتعادل مع منتخب مصر سلبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

درّب فريق نواذيبو الموريتاني وقاده لتحقيق الدوري 3 مرات متتالية، ثم عُين مديرا فنيا لمنتخب موريتانيا وقادهم للوصول لربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين في 2022 والوصول لـ 15 مباراة متتالية دون هزيمة، والآن في أمم إفريقيا للمرة الثانية في مسيرته.

أمم إفريقيا كأس إفريقيا موريتانيا منتخب موريتانيا أمم إفريقيا 2006 أمير عبده
نرشح لكم
اتحاد الكرة يعلن موعد مؤتمر تقديم حسام حسن مديرا فنيا لـ منتخب مصر توأمة بين الوداد المغربي والترجي التونسي كرنفال أمم إفريقيا - كيسي "الرئيس" رجل مباراة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية كوت ديفوار × نيجيريا – موعد نهائي أمم إفريقيا 2023 والملعب.. والقناة الناقلة أمم إفريقيا - يقلدون ألمانيا؟ لاعبو الكونغو الديمقراطية يطالبون بالسلام في بلادهم من الموت للنهائي أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي
أخر الأخبار
تريزيجيه: هدفنا الفوز بلقب كأس تركيا.. وفي الحياة عليك أن تقاتل 8 دقيقة | المحترفون
ملعب المملكة أرينا يقتحم التاريخ عبر موسوعة جينيس 11 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر كأس موسم الرياض - الهلال (0) (0) النصر.. دخول أندرتيكر 17 دقيقة | سعودي في الجول
تريزيجيه يسجل ويقود طرابزون لربع نهائي كأس تركيا 28 دقيقة | المحترفون
تشكيل كأس موسم الرياض - عودة رونالدو لقيادة النصر.. والهلال بالقوة الضاربة 55 دقيقة | سعودي في الجول
"كارت أزرق".. ثورة جديدة منتظرة في عالم قوانين كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يعلن موعد مؤتمر تقديم حسام حسن مديرا فنيا لـ منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
أمير عبده مستمر مع موريتانيا حتى 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين