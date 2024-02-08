أمير عبده مستمر مع موريتانيا حتى 2026
الخميس، 08 فبراير 2024 - 18:28
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم تمديد تعاقد أمير عبده المدير الفني للمنتخب حتى 2026.
وتولى عبده المهمة في مارس 2022 خلفا للفرنسي ديديه جوميز.
وكان عبده رحل عن تدريب منتخب جزر القمر ثم تولى مسؤولية تدريب نواذيبو وبعدها منتخب موريتانيا.
المدرب القمري قاد منتخب بلاده خلال كأس الأمم الإفريقية 2021 وتمكن من التأهل من دور المجموعات قبل أن يقصى بصعوبة في دور الـ 16 أمام الكاميرون.
وأكمل سلسلة نجاحاته القارية بقيادة موريتانيا لأمم إفريقيا للمرة الثالثة وبل والوصول لثمن النهائي لأول مرة في تاريخهم.
من هو أمير عبده؟
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