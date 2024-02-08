أمير عبده مستمر مع موريتانيا حتى 2026

المولود في مدينة مارسيليا الفرنسية لعائلة مهاجرة من جزر القُمر، قاد دولة آبائه وأجداده إلى المجد القاري غير المسبوق، وصعد بـ جزر القُمر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها.

تحطم حلمه بممارسة كرة القدم على يد قطعين خطيرين في الرباط الصليبي، ليتجه فورا إلى عالم التدريب في سن مبكر.

وفي 13 أكتوبر 2013، عاش عبده لحظة سحرية أولى في مسيرته التدريبية، أثناء قيادته فريق جولفيش سان بول الناشط وقتها في دوري الدرجة السادسة الفرنسي بإقصاء فريق الدرجة الثالثة في مفاجأة مدوية بكأس فرنسا.

بعد هذا الانتصار تواجد كمدرب مساعد لـ هنري ستامبولي في منتخب جزر القُمر، وبعد فترة قصيرة أصبح الرجل الأول في 2014 وقادهم للتأهل لأمم إفريقيا لأول مرة في التاريخ بنسخة 2021.

سبق وتعادل مع منتخب مصر سلبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

درّب فريق نواذيبو الموريتاني وقاده لتحقيق الدوري 3 مرات متتالية، ثم عُين مديرا فنيا لمنتخب موريتانيا وقادهم للوصول لربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين في 2022 والوصول لـ 15 مباراة متتالية دون هزيمة، والآن في أمم إفريقيا للمرة الثانية في مسيرته.