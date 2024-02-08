توأمة بين الوداد المغربي والترجي التونسي

الخميس، 08 فبراير 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

الرجاء - الترجي

وقع نادي الرجاء المغربي اتفاقية شراكة مع الترجي التونسي، بهدف تبادل الخبرات الفنية والإدارية.

وتستهدف التوأمة لتقوية آليات العمل الاحترافي في أكاديمية الفريقين.

وأوضح الرجاء في بيان رسمي أن هذه الاتفاقية تشمل تسطير برامج خاصة بالمعسكرات التدريبية لمختلف الفرق السنية للناديين.

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بالإضافة إلى الانفتاح على تجربة كل طرف، والاستفادة من خبرات وتجارب التكوين في أكاديمية كل فريق.

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وستستهدف هذه الشراكة أيضا الفريق الأول، وذلك عن طريق تفعيل نظام الإعارات، وتبادل الأولوية فيما يتعلق بصفقات الانتقال.

وكان الرجاء قد واجه الترجي وديا قبل أيام بفريق الشباب.

وانتهى اللقاء بفوز الترجي الذي لعب بالفريق الأساسي 1-0.

الرجاء المغربي الترجي التونسي
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