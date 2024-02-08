تياجو ألكانتارا يصاب من جديد

تعرض تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول لإصابة جديدة، ستبعده لفترة عن الملاعب، حسب جريدة ذا تايمز.

تياجو عاد للتو من إصابة طويلة، وشارك لدقائق أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وذكر التقرير أن تياجو ألكانتارا سيغيب لفترة أخرى نن الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام أرسنال.

وعاد تياجو ألكانتارا للمشاركة في المباريات لأول مرة منذ فترة طويلة، بعدما شارك في الدقيقة 85 أمام أرسنال هذا الأسبوع.

انتقل تياجو إلى نادي ليفربول في 2020، لكن غاب عن العديد من المباريات بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

ويغيب ألكانتارا عن ليفربول منذ 27 أبريل الماضي حتى الآن.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل ألكانتارا إلى ليفربول في موسم 2020-2021 قادما من بايرن ميونيخ مقابل 22 مليون يورو.

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