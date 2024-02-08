الرمادي: تدريب منتخب مصر؟ جوارديولا لن يكون سعيدا بقيادة منتخب إسبانيا

كشف أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا حقيقة تليقه اتصالات من اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب مصر قبل الاستقرار على التعاقد مع حسام حسن.

وأعلن اتحاد الكرة التعاقد مع حسام حسن لتولي تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال الرمادي عبر أون تايم سبورتس: "شعرت بالقلق على منتخب مصر في أمم إفريقيا وأبلغت جهازي المعاون في سيراميكا كليوباترا أن نتائج المباريات السابقة ستكون خادعة".

وتابع "لم أتوقع تلقى اتصالا بشأن تدريب منتخب مصر. رفضت عرضا لتدريب منتخب الشباب في وقت سابق وأعلنت من قبل أنني مدرب أندية. متعتي في العمل اليومي. لا أعتقد أن جوارديولا سيكون سعيدا بتولي تدريب منتخب إسبانيا".

وأجاب "حسام حسن متميز على المستوى الفني ويملك شخصية قوية لكنه يحتاج إلى توجيهها في الطريق الصحيح الذي يثير حماس اللاعبين ويخرج أفضل ما لديهم بعيدا عن التوتر والضغط العصبي".

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.