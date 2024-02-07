أمم إفريقيا - هوجو بروس: من الصعب قبول ذلك.. وفخور بلاعبي فريقي

أبدى هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا فخره بما قدمه لاعبيه ضد نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2023.

وخسر الأولاد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال بروس في تصريحات نقلها موقع idiskitimes: "عندما ترى أداء الفريق ثم تخسر المباراة ولا تتأهل للنهائي فمن الصعب قبول ذلك لأننا لعبنا مباراة جيدة جدا اليوم".

وأضاف "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول، وكانت لدينا أفضل الفرص. لم يكن لدى نيجيريا فرصة واحدة، لا، لا شيء. الشوط الثاني، حسنا، سنحت لهم بعض الفرص وسجلوا".

وأكمل "بعد ذلك قمنا بتغيير شيء ما من الناحية التكتيكية وكان بإمكاننا العودة وبعد الهدف سنحت لنا 3 فرص وإذا سجلنا لوصلنا للنهائي".

وواصل "حسنا، هذا يمكن أن يحدث في كرة القدم. إنها خيبة أمل كبيرة للجميع لأننا نشعر أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية اليوم، وأننا لعبنا كأس الأمم الإفريقية بشكل جيد للغاية".

وأتم "أنا فخور بلاعبي فريقي. هذه أيضا كرة القدم. لكن مرة أخرى، علينا فقط أن نفكر في الطريقة التي لعبنا بها في كأس الأمم الإفريقية. وأعتقد أن الجميع يعرف جنوب إفريقيا كفريق جيد وهذا هو الأهم".

video:1

وتلك المرة الثامنة التي يصل لها منتخب نيجيريا لنهائي أمم إفريقيا والأولى منذ 2013 التي حقق النسور الخضر لقبها.

وتعد نيجيريا ثالث أكثر منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا بعد مصر (10 مرات) وغانا (9 مرات).

بينما ستلعب جنوب إفريقيا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2000.

وعادت نيجيريا للنهائي مجددا على الأراضي الإيفوارية بعدما صعدت لنهائي 1984 وخسرت النهائي ضد الكاميرون.