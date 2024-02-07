طاقم تحكيم غاني لمباراة مازيمبي ضد بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا بشأن تحديد موعد وحكام مباراته ضد مازيمبي الكونغولي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقبا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت 24 فبراير الجاري، بمدينة لوممباشي الكونغولية.

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكامبرون.

ويتصدر مازيمبي المجموعة الأولى من البطولة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع ماميلودي صنداونز بعد مرور 4 جولات.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الأخير برصيد 4 نقاط بالتساوي مع نوادزيبو الموريتاني صاحب المركز الثالث.

وأعلن نادي بيراميدز تولي الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مهمة المدير الفني للفريق خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان بيراميدز قد أعلن إقالة جايمي باتشيكو من تدريب الفريق وإسناد المهمة مؤقتا لمحمود فتح الله المدرب العام الذي أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته صباح اليوم الأربعاء.